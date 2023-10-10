Троє мирних жителів постраждали сьогодні внаслідок обстрілу селища на Харківщині — Синєгубов

Вранці 10 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині, поранено трьох цивільних. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, атака велася із ЗРК С-300.

«Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучення працюють екстрені служби», — наголосив глава регіону.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаударів у районах Кондрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району. Зафіксовано пошкодження будинків, лінії електропередач, обійшлося без поранених.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня війська РФ обстріляли з артилерії Вовчанськ у Харківській області, загинула жінка.