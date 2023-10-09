Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині загинула жінка — ОВА

У неділю ввечері, 8 жовтня, російська армія обстріляла Харківську область. Більше всього постраждав Вовчанськ, відомо про загибель жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, який стався після 18:00, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. На жаль, загибла жінка 65 років», — написав він.



Крім того, за його інформацією, за добу через удари окупантів у Вовчанську було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.



Також після 18:30 було зафіксовано ворожі обстріли у селі Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань.



Загалом під ворожим вогнем перебувало понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам'янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.



Нагадаємо, удар по селу Грозе в Куп'янському районі Харківської області став найбільш смертоносною атакою по цивільних у 2023 році.