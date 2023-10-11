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Росія намагається своїми наступальними діями поблизу Авдіївки відтягнути ЗСУ від Роботино — ISW

11 жовтня 2023, 08:20

Росія намагається своїми наступальними діями поблизу Авдіївки відтягнути ЗСУ від Роботино — ISW

Фото: understandingwar.org Фото: understandingwar.org

Росіяни активізували свої наступальні зусилля у Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути ЗСУ від Роботино. Про це повідомляє у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська активізували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Очеретино, Тоненького, Бердичів і на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне — Досвідчене, а також атакували на південний захід від Орєхова на лінії П'ятихатки — Жереб'янки.

Російські військові блогери стверджували, що війська просунулися в цьому районі на два кілометри.

Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і ISW спостерігав кадри боїв у цьому районі, але не отримав підтверджень цих російських просування на момент написання звіту.

Російські військові блогери здебільшого описують операції в районі Авдіївки як «значну наступальну операцію» з метою оточення угруповання українських військ в Авдіївці та захоплення міста.

Російські війська розгорнули нерегулярні сили вздовж цієї лінії фронту, передусім елементи 1-го армійського корпусу так званої «ДНР» та додаткові добровольчі формування.

Однак у ISW не помітили жодного розгортання військ РФ на цій лінії. За останні півтора роки війни російські війська також проводили жорсткі наступальні операції щодо мінімальних територіальних досягнень поблизу Авдіївки.

Посилення російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області.

Останні кілька тижнів українські офіційні особи зробили серію заяв із цього приводу. Вони зазначили, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка —Донецьк мають на меті перешкодити Україні перекинути сили в Запорізьку область.

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