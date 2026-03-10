У центрі Слов'янська внаслідок авіаудару пошкоджені газові мережі: без газу понад дві сотні квартир

Пошкоджений газопровід після удару центром Слов'янська. Фото: «Донецькоблгаз»

10 березня внаслідок російського удару по житловому масиву пошкоджені багатоквартирні будинки та внутрішньобудинкові газові мережі у центрі міста Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».



Один боєприпас вдарив біля під'їзду, інший – навпроти будинку.



У пошкодженому будинку розірвані різьбові з'єднання, пошкоджені колектори, відірвані стояки, вибиті вікна у квартирах. Попередньо, під заміну – близько 20-30 метрів газопроводу. Також є візуальні пошкодження газових приладів у квартирах – плити та водонагрівачі для підігріву води. Наразі без газопостачання залишаються 234 квартири.



«Відновлення подачі газу в під'їздах та будинках, де газопроводи не пошкоджені, стане можливим після закриття вибитих вікон та перевірки димовентканалів. Після цього фахівці зможуть розпочати поетапні запуски газу – за готовністю будинків та актів про проведення перевірки димовентканалів. У будинку, де пошкоджений газопровід, роботи продовжуватимуться окремо. Ситуація вирішуватиметься поетапно – з урахуванням технічного стану під'їзду та висновків відповідних служб», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару 10 березня по центру Слов'янська загинули чотири людини, ще 20 – отримали поранення.



На місці атаки бійці ДСНС врятували дві людини з-під завалів будинку, ще шість – евакуювали.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко