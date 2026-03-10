Масове скорочення медиків у Новодонецькому. Чи дійсно станцію закриють і що буде зі «швидкою» для жителів

Машини екстреної медичної допомоги. Фото: кадр із відео

Вже понад місяць триває з'ясування обставин навколо можливого звільнення 44 медиків у селищі Новодонецьке Донецької області. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



У громаді до 1 квітня планують скоротити 44 працівники станції швидкої допомоги міста Мирноград. На тлі цього можливого рішення постає не лише питання втрати роботи медиками, а й те, що в зоні ризику опиняться жителі прифронтових територій, де кожна хвилина доїзду бригади може коштувати життя.



«Новини Донбасу» розбиралися, що стоїть за цим рішенням, чи законна процедура і хто надаватиме екстрену допомогу мирним жителям, якщо закриють станцію у Новодонецькому. Подробиці дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, що про масове скорочення медиків у Новодонецькому стало відомо у лютому.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко