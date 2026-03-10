У ЗСУ показали кадри ракетного удару по заводу у Брянську: відео з дрона

Ракетний удар по заводу у Брянську. Фото: кадр із відео

10 березня підрозділи Сил оборони України ракетами повітряного базування Storm Shadow завдали удару по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у місті Брянськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ, опублікувавши відео з моментом атаки.



Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються.



Аеророзвідку здійснював підрозділ полку безпілотних систем «Рейд».



«Кремній Ел» – це критично важлива ланка у ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер».

Нагадаємо, що після удару над заводом «Кремній Ел» у Брянську піднявся густий чорний дим.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко