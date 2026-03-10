Українська армія просунулася під Куп'янськом – ISW

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують обстріл російськими військами українських позицій у західній частині села Подоли. За словами аналітиків, це свідчить про просування українських сил у цьому районі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу окупанти атакували два рази.

Нагадаємо, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу та змусити російську армію грати за їхніми правилами.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко