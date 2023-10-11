ЗС РФ намагаються знайти слабку сторону у нашій обороні в районі Авдіївки — спікер Генштабу

Російські окупанти намагаються знайти слабкі сторони в українській обороні Авдіївки на Донеччині. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.



За його словами, військові РФ силами підрозділів трьох своїх механізованих бригад, що належать до 8-ї загальновійськової армії російських окупантів, справді, з учорашнього дня ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського.



«У ці дні російські окупанти намагаються на різних ділянках знайти слабкість у нашій обороні в районі Авдіївки», — зазначив він.



Спікер Генштабу заявив, що головна мета загарбників — це сповільнити чи взагалі зупинити український успішний наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Крім того, вони намагаються взяти Авдіївку в оточення та спробувати відтягнути українські резервні сили на Авдіївський напрямок таким чином, щоб послабити Збройні сили України.



Нагадаємо, бійці підрозділів спецпризначення Національної гвардії України знищили 6 одиниць бронетехніки російських окупантів на Авдіївському напрямі протягом 10 жовтня.