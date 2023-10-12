Росіяни хочуть здобути «перемогу» і переламати хід війни: Штупун розповів про ситуацію в Авдіївці

Окупаційні війська застосовують авіацію та продовжують активні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Саме тому вони розглядають місто як можливість здобути «знакову перемогу» та переламати хід бойових дій. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.



«Авдіївку ворог розглядає як можливість здобути знакову «перемогу» та переламати хід бойових дій. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення чи оточення Авдіївки для нього найбільше, чого він може досягти на цьому етапі», — зазначив він.



За словами Штупуна, минулої доби противник завдав один ракетний удар і 39 авіаційних. Також окупанти провели 51 бойове зіткнення та здійснили 930 артилерійських обстрілів.



Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що третю добу ситуація навколо Авдіївки залишається напруженою. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що її вщухають бої навколо міста, не вщухають обстріли як за позиціями, так і по самому місту.



Так, загарбники вдарили по «урядовому кварталі». Поки що інформація про поранених чи загиблих не надходила.



Поліція Донецької області показала фото наслідків масованого удару по Авдіївці.