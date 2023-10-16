Росія вночі атакувала Україну: окупанти використовували ракети Х-59, «Іскандер-М» та «шахеди»

Протягом 15 жовтня РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М», ударні БПЛА «Shahed-136/131». Про це йдеться у звіті Генштабу.



На жаль, російські атаки вбили та поранили мирних жителів. Також було зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Дані про постраждалих уточнюються.



За інформацією Повітряних сил ЗСУ, спостерігається активність тактичної авіації РФ на південно-східному, східному напрямках. Нагадаємо, російські окупанти 14 жовтня обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одну людину травмовано.