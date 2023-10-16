На Луганщині зросла кількість авіаційних ударів окупантів — ОВА

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти все активніше обстрілюють звільнені населені пункти регіону. Про це він розповів на своїй сторінці у Telegram.



«За останні дні значно зросла кількість авіаційних ударів окупантів по звільненим селам та позиціям українських військових. Тільки за вчорашній день постраждали Надія, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва», — зазначив він.



За його словами, окупанти не зменшують і артилерійських атак, нещодавно обстріляли Невське та Білогорівку.



Також Лисогор розповів щодо тимчасово окупованих територій, що до кінця 2024 року у так званій «ЛНР» загрожують завершити повну інвентаризацію житлового фонду. За словами окупантів, це дозволить сформувати регіональні реєстри багатоквартирних будинків.



«Проте всі розуміють, що ці реєстри були й раніше, тим більше у містах, де бойові дії практично не торкнулися. Інвентаризація розрахована на виявлення житла, звідки люди евакуювалися і яке стоїть порожнім», —резюмував він.



Нагадаємо, 15 жовтня у захопленому Луганську пролунав вибух.