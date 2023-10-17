Помер Сергій Сивохо

Сергій Сивохо. Фото: Світлана Бердецька / Facebook

Сергій Сивохо помер. По це вранці у вівторок близькі друзі зірки КВК, актора та політика почали повідомляти у соціальних мережах.



Також смерть 54-річного Сивохо підтвердила його пресслужба.



Про смерть шоумена у Facebook написала Світлана Бердецька — близька подруга Сівохо.



«Сьогодні щодня дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде дуже не вистачати. Вічна пам'ять Сергію», — написала Світлана вранці 17 жовтня.



«Обозреватель» пише, що причиною смерті стала хронічна хвороба легень. За даними видання, Сивохо помер у Німеччині.

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург, здобув і другу вищу освіту — економіст-юрисконсульт. Також закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій».



Став відомий Сівохо завдяки своїй грі за команду «Дрім-Тім». Після КВК почав зніматися в кіно. У 2000-х роках вів розважальну програму «Прихована камера» на «1+1». З 2011 до 2013 року був креативним продюсером програми «Велика різниця по-українськи», вів програми «Як стати зіркою» та «Моя хата скраю». Пізніше став продюсером студії «Квартал 95», а також прийняв пропозицію бути тренером у першому сезоні «Лізі сміху».



У 2019 році Сівохо розпочав політичну кар'єру. Він балотувався у народні депутати від партії «Слуга народу» 29-м округом Донецької області, але не пройшов. З 21 жовтня 2019 року по березень 2020 року був позаштатним радником секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.