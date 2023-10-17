Депутат Київради не зміг пояснити звідки у нього взялися заощадження

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованих активів у депутата Київської міської ради майже на 1,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.



Так, у декларації за 2020 рік він вказав готівку більш ніж на 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала близько 2,4 млн грн.



Водночас у 2021 році подружжя купило вісім земельних ділянок у Києві та області більш ніж на 1,5 млн грн. Обсяги доходів та видатків сім'ї депутата у 2021 році свідчать про відсутність фінансової спроможності як для заощадження коштів, так і для придбання частини зазначених об'єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.

Одна з восьми куплених земельних ділянок у Києві та області. Фото: НАЗК

У відповідь на запит НАЗК посадова особа не надала інформацію та документи, які могли б підтвердити законність походження цих коштів. Слід зазначити, що у 2020 році його обрали до Київської міськради у виборчому окрузі, що територіально межує з населеними пунктами, де було придбано земельні ділянки.