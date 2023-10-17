Депутат Киевсовета не смог объяснить откуда у него взялись сбережения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки необоснованных активов у депутата Киевского городского совета почти на 1,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Так, в декларации за 2020 год он указал наличные средства более чем на 7 млн грн, принадлежащие им с женой. За 2021 год он задекларировал 9,5 млн грн наличных денег. Разница между активами, задекларированными в 2020 и 2021 годах, составила около 2,4 млн грн.



Вместе с тем в 2021 году супруги купили восемь земельных участков в Киеве и области более чем на 1,5 млн грн. Объемы доходов и расходов семьи депутата в 2021 году свидетельствуют об отсутствии финансовой способности как для сбережения денежных средств, так и для приобретения части указанных объектов недвижимости на почти 1,7 млн грн.

Один из восьми купленных земельных участков в Киеве и области. Фото: НАПК

В ответ на запрос НАПК должностное лицо не предоставило информацию и документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения этих средств. Следует отметить, что в 2020 году его избрали в Киевский горсовет в избирательном округе, территориально граничащем с населенными пунктами, где были приобретены земельные участки.