Контррозвідка СБУ викрила «крота» РФ у лавах Національної гвардії

За вказівкою російської військової розвідки «крот» збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала «крота» російської військової розвідки, який збирав розвіддані про «Гвардію наступу» МВС України, мобілізувавшись до лав Нацгвардії. Про це повідомила СБУ.

«Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на Київщині ще одного інформатора головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу», — йдеться у повідомленні української спецслужби у Телеграм-каналі у вівторок.

У СБУ зазначають, що за вказівкою російської військової розвідки «крот» збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.

«Передусім, ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж». Розвідані інформатора ГРУ були потрібні окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об'єктах із застосуванням ракет та дронів-камікадзе», — наголошується в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта та затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

У спецслужбі уточнюють, що спільником окупантів є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська.

У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі.

«До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він розпочав після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії. Збір розвідданих російський «крот» здійснював у період, коли його залучали до охорони місцезнаходження військової техніки, озброєння та Сил оборони. Отримані відомості передавав окупантам через месенджер як медіафайли з електронними координатами українських об'єктів», — інформують у СБУ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використав для листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою, зазначили у СБУ.