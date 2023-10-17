Контрразведка СБУ разоблачила «крота» РФ в рядах Национальной гвардии

По указанию российской военной разведки «крот» собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений «Гвардии наступления» МВД Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала «крота» российской военной разведки, который собирал разведданные о «Гвардии наступления» МВД Украины, мобилизовавшись в ряды Нацгвардии. Об этом сообщила СБУ.

«Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на Киевщине еще одного информатора главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Им оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу», — говорится в сообщении украинской спецслужбы в Телеграм-канале во вторник.

В СБУ отмечают, что по указанию российской военной разведки «крот» собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений «Гвардии наступления» МВД Украины.

«Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения «Рубеж». Разведанные информатора ГРУ требовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе», — подчеркивается в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

В спецслужбе уточняют, что сообщником оккупантов является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска.

В поле зрения агрессора он попал в качестве активного пользователя сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.

«К выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии. Сбор разведданных российский «крот» осуществлял в период, когда его привлекали к охране местоположения военной техники, вооружения и Сил обороны. Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов», — информируют в СБУ.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей, отметили в СБУ.