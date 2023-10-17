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Росіяни знизили інтенсивність наступу на Лиманському напрямі — Євлаш

17 жовтня 2023, 15:11

Росіяни знизили інтенсивність наступу на Лиманському напрямі — Євлаш

На лиманському напрямі росіяни знизили інтенсивність наступальних дій. Сили оборони за добу ліквідували понад 160 окупантів та знищили 24 зразки озброєння та військової техніки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Агресор вирішив встигнути до настання холодів отримати і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп'янська. Однак так просто йому це не вдасться, оскільки довгий час ми обладнали там інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження, противник уже відчуває потужність наших укріпрайонів на цьому напрямі», — повідомив речник.

Він зазначив, що ситуацію на цьому напрямі постійно контролює командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який безпосередньо спілкується з військовими, виявляє та вирішує проблемні питання.

За інформацією спікера, Сили оборони за добу на цьому напрямі знищили 163 окупанти.

«Агресор 687 разів обстрілював наші позиції у цьому напрямі, використовує традиційно як реактивну артилерію, так і ствольну. Також широко застосовує міномети різних калібрів, переважно це великі калібри 120 мм, і авіацію — це пари Су-35, Су-34, які використовують керовані авіабомби, К-52 і Мі-8. Наразі дещо зменшилася інтенсивність бойових дій, оскільки починається сезон дощів та проводити наступальні операції значно складніше для ворога. Однак наше основне завдання – це докладати максимум зусиль, щоб виснажувати сили супротивника на цьому напрямі», – повідомив Євлаш.

Він також зазначив, що за минулу добу було знищено 24 зразки озброєння та військової техніки окупантів, серед яких 5 танків Т-72, 6 ББМ, 4 гармати Д-30 та 1 «Мста Б».

Росіяни акцентують свої сили поблизу Сіньківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, проте Силам оборони вдається відбивати атаки та утримувати наші рубежі, зазначив речник.

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