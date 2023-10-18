На Донеччині за дві доби повернули світло до 12 населених пунктів

За два дні, 16 та 17 жовтня, аварійно-ремонтні бригади ДТЕК «Донецькі електромережі» змогли з дозволу військових повернути світло до будинків мешканців 12 населених пунктів Донецької області, які постраждали через обстріл. Про це повідомила пресслужба компанії.



Знову мають доступ до електропостачання 8556 сімей.



В області зберігається важка ситуація через постійні обстріли.



Через пошкодження мереж та обладнання через обстріл без електропостачання поки що залишаються 118 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт, наголосили в Донецькій облдержадміністрації.