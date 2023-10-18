На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов

За два дня, 16 и 17 октября, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК «Донецкие электросети» смогли с разрешения военных вернуть свет в дома жителей 12 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших из-за обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Снова имеют доступ к электроснабжению 8556 семей.



В области сохраняется тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов.



По причине повреждений сетей и оборудования из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 118 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ, подчеркнули в Донецкой облгосадминистрации.