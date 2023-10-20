Окупанти знову намагаються оточити Авдіївку, зазнають втрат — Генштаб

Російські окупанти відновили наступ, намагаючись оточити Авдіївку, але зазнали втрат майже 900 людей убитими та пораненими, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Минулої доби втрати росіян склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків і понад 100 одиниць броньованої техніки противника», — повідомляється в оперативному зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

Також невдалими були наступальні дії росіян у районах Новокалинового, Степового та Північного Донецької області.

Усього минулої доби сталося 90 бойових зіткнень.

У зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрями, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямі українські воїни відбили понад 30 атак окупантів у районах н.п. Сіньківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак у Надії Луганської області.

На Лиманському напрямі Сили оборони не допустили втрати позицій у районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище у районі Клещеївки Донецької області. У свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають агресору втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар'їнському напрямку супротивник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації у районі Мар'їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 16 атак росіян.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки агресора в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій у районі Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогняної поразки тилам противника.