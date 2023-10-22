Нічна атака РФ: сили ППО знищили шість дронів та одну ракету

Сьогодні, в ніч на 22 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Сили ППО знищили безпілотники та керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.



«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БПЛА «Shahed-136/131». Також минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу «Ланцет», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Білгородської області та окупованої території Донецької області. Також окупанти запустили два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БПЛА типу «Shahed-136/131» з району мису Чауда (окупований Крим).



Крім того, загарбники застосували керовану авіаційну ракету Х-59 із літака Су-34 з повітряного простору окупованої території Запорізької області.



Нагадаємо, на Донеччині від рук окупантів отримали поранення троє цивільних.