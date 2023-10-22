У РФ купують двигуни для нових БПЛА на AliExpress — Ігнат

Російські окупанти обстрілюють Україну безпілотниками невстановленого типу. Двигуни для них вони купують на AliExpress. Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



Він зазначив, що це підтверджує аналіз уламків дронів.



«Є уламки, видно з чого вони зроблені. Фактично там з AliExpress куплені двигуни та, таким чином, противник їх застосовуватиме. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть, «з палиць» ліплять цей літак і запускають його у бік нашої держави», — зазначив він.



Однак, за його словами, ці БПЛА ударного типу, тож залишаються небезпечними, оскільки несуть кілька кілограмів вибухівки.



Нагадаємо, раніше ми писали, що у РФ планують збільшити виробництво ударних дронів.