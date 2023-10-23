В порт Маріуполя вперше зайшов морський балкер окупантів – радник мера

Морський балкер РФ уперше увійшов до порту Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко

В порт тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області зайшов перший російський морський балкер. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що це погана новина.



«Ось для чого потрібно було днопоглиблення. Тепер це сталося — перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судноремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тисяч тонн як в судах класу РМ-3», — написав він.



Андрющенко додав, що поки невідомо, що привіз балкер, проте з огляду на те, що в Маріуполі нема чого завантажувати на таку вагу, саме доставка до Маріуполя та вивантаження є метою.



«Що саме – не важко здогадатися. Точно не будиночки для маріупольців», — зазначає він.



За його словами, військово-логістична мапа починає змінюватися. При цьому, за його словами, це наближає «бавовняний» сезон у Приморському районі Маріуполя.



Нагадаємо, в окупованому Маріуполі Донецької області дедалі частіше гинуть російські військові за «загадкових обставин». Так, лише за тиждень у місті не стало 26 росіян.