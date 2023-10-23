Окупанти знищили школу у Маріуполі, побудовану у 1894 році

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили історичну будівлю, яка була збудована у 1894 році. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Російські загарбники продовжують нищити нашу історію, культуру, архітектурні пам'ятки. Побудови, які були невід'ємною частиною пам'яті та історії Маріуполя, тепер перетворилися на купу каміння», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що окупанти остаточно зруйнували будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, де розміщувалася колегіум-школа №1. Будівля була збудована ще у1894 року. Вона пережила Першу та Другу світові війни.



Відомо, що після Другої світової війни тут було відкрито школу, де отримували знання тисячі дітей до 2022 року, тепер замість неї пустир.



Нагадаємо, загарбники у Маріуполі знищили останній мурал, який намалювали ще до повномасштабного вторгнення.