МАГАТЕ вивчає атаку РФ по району Хмельницької атомної станції

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінює розмір збитків, завданих внаслідок падіння двох безпілотників РФ неподалік Хмельницької атомної станції.



Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі з посиланням на інформацію зі станції зазначив, що прямого впливу безпілотників на її майданчик не було, а вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до національної мережі. Однак ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусу реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об'єктів.



Водночас було тимчасово припинено подачу електроенергії на деякі зовнішні станції радіаційного моніторингу.



Відключення електроенергії у сусідньому місті Славута змусило дві з 11 зовнішніх станцій радіаційного моніторингу АЕС тимчасово покладатися на резервне джерело живлення, перш ніж зовнішнє електропостачання було відновлено у другій половині дня. Крім того, внаслідок пошкоджень, що виникли у сусідньому місті Нетішин (місто-супутник ХАЕС), частина її персоналу працювала вдома.



За словами гендиректора МАГАТЕ, станції сейсмічного моніторингу, встановлені у районі ХАЕС, також зафіксували сейсмічні наслідки вибухів.



«Той факт, що багато вікон на місці було зруйновано, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам не так пощастить», — прокоментував Гроссі, наголосивши, що ударів по атомній електростанції слід уникати за будь-яку ціну.



МАГАТЕ зазначило, що один із двох реакторів ХАЕС зараз працює, а інший перебуває у плановому ремонті з початку серпня.



В агентстві додали, що про події на станції його також інформувала Державна інспекція ядерного регулювання України через Єдину систему обміну інформацією про інциденти та надзвичайні ситуації.



Як зазначив президент України Володимир Зеленський, «цей удар у напрямку АЕС — чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може оминати світові санкції».



Зокрема, за словами Зеленського, «багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах походженням з інших країн, від різних компаній, у тому числі від західних компаній».

Як повідомлялося, у ніч проти середи російські війська обстріляли територію біля Хмельницької АЕС. За даними міністерства енергетики України, внаслідок вибуху пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередачі було знеструмлено 1,86 тис. споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи анонсувалися, коли енергетиків допустять на місце пошкодження.



За даними Генштабу, у містах Славута та Нетішин пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівлю відділу поліції та іншу цивільну інфраструктуру.



Внаслідок вибуху пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 1,86 тис. споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області.



Наразі триває фіксація збитків від вибуху російських дронів. Також відомо про два десятки травмованих місцевих мешканців. Усім уже надана необхідна допомога.