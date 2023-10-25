Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

МАГАТЕ вивчає атаку РФ по району Хмельницької атомної станції

25 жовтня 2023, 21:38

МАГАТЕ вивчає атаку РФ по району Хмельницької атомної станції

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінює розмір збитків, завданих внаслідок падіння двох безпілотників РФ неподалік Хмельницької атомної станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі з посиланням на інформацію зі станції зазначив, що прямого впливу безпілотників на її майданчик не було, а вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до національної мережі. Однак ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусу реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об'єктів.

Водночас було тимчасово припинено подачу електроенергії на деякі зовнішні станції радіаційного моніторингу.

Відключення електроенергії у сусідньому місті Славута змусило дві з 11 зовнішніх станцій радіаційного моніторингу АЕС тимчасово покладатися на резервне джерело живлення, перш ніж зовнішнє електропостачання було відновлено у другій половині дня. Крім того, внаслідок пошкоджень, що виникли у сусідньому місті Нетішин (місто-супутник ХАЕС), частина її персоналу працювала вдома.

За словами гендиректора МАГАТЕ, станції сейсмічного моніторингу, встановлені у районі ХАЕС, також зафіксували сейсмічні наслідки вибухів.

«Той факт, що багато вікон на місці було зруйновано, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам не так пощастить», — прокоментував Гроссі, наголосивши, що ударів по атомній електростанції слід уникати за будь-яку ціну.

МАГАТЕ зазначило, що один із двох реакторів ХАЕС зараз працює, а інший перебуває у плановому ремонті з початку серпня.

В агентстві додали, що про події на станції його також інформувала Державна інспекція ядерного регулювання України через Єдину систему обміну інформацією про інциденти та надзвичайні ситуації.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, «цей удар у напрямку АЕС — чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може оминати світові санкції».

Зокрема, за словами Зеленського, «багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах походженням з інших країн, від різних компаній, у тому числі від західних компаній».

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

Як повідомлялося, у ніч проти середи російські війська обстріляли територію біля Хмельницької АЕС. За даними міністерства енергетики України, внаслідок вибуху пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередачі було знеструмлено 1,86 тис. споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи анонсувалися, коли енергетиків допустять на місце пошкодження.

За даними Генштабу, у містах Славута та Нетішин пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівлю відділу поліції та іншу цивільну інфраструктуру.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 1,86 тис. споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області.

Наразі триває фіксація збитків від вибуху російських дронів. Також відомо про два десятки травмованих місцевих мешканців. Усім уже надана необхідна допомога.

ТЕГИ

Організації
МАГАТЕ Хмельницька АЕС
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:50
У Святогірську знову зимуватимуть без центрального опалення: для городян готують тимчасовий притулок
16:02
Окупанти скаржаться на провальні темпи паспортизації на захоплених територіях: у ЦНС розповіли причини
15:53
З боку РФ кордон у Сумській області щодня перетинають близько сотні українців
15:26
Почалися випробування українського дрона-розмінувальника — Федоров
15:13
Окупанти незаконно відбирають житло в українців у захопленому Маріуполі — міськрада
14:22
Спецзагони окупантів на захоплених територіях Донеччини активно шукають підпільників — ЦНС
13:50
У лікарнях Ялти та місцеві поліцейські не знають, де знаходиться Олег Царьов — ЗМІ
13:25
У Криму звинуватили українських хакерів у проведенні «масової кібератаки»
12:12
Пожежну частину в Ізюмі атакували ракетами «Іскандер» — прокуратура
11:47
На Херсонщині російський боєзаряд влучив у будинок, загинув чоловік
11:19
Російський корабель вибухнув біля Севастополя — соцмережі
11:05
На Олега Царьова напали у Криму. Він у реанімації
10:47
Житель Торецька ґвалтував жінку цілий день: суд виніс вирок
09:56
Близько двадцяти населених пунктів Запоріжжя за добу зазнали обстрілу росіян — ОВА
09:37
У Росії повідомили про «атаку» на Курську АЕС
09:07
Біля Авдіївки ЗСУ стійко тримають оборону та завдають росіянам значних втрат — Генштаб
08:25
Росіяни втратили наступальні можливості біля Авдіївки — ISW
08:01
Посилення дронової розвідки росіян свідчить про підготовку до атаки — Гуменюк
19:36
Обстріл окупованого Донецька: пошкоджено будинки
18:35
Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинув місцевий житель — ОВА
усі новини
20:43
У Куп`янському районі пройде примусова евакуація сімей з дітьми
20:11
Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом ОАЕ: про що говорили лідери
19:25
Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на сімейну пару на Херсонщині
18:52
РФ увечері випустила по Україні ракети та БПЛА: ППО збила 5 цілей
18:22
У Криму напали на Олега Царьова: ФСБ порушила кримінальну справу
17:51
Луганській області та громадам виділили понад 1 мільярд гривень — Шмигаль
16:51
Окупанти знову вдарили по Костянтинівській громаді: деталі
16:50
Латвія передасть конфісковані у росіян машини Україні
16:50
У Святогірську знову зимуватимуть без центрального опалення: для городян готують тимчасовий притулок
16:38
На Сватівському напрямку прикордонники взяли в полон москвича, який єдиний уцілів зі свого підрозділу
16:20
Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: постраждала дитина та літня жінка, пошкоджено приватні будинки
16:02
Окупанти скаржаться на провальні темпи паспортизації на захоплених територіях: у ЦНС розповіли причини
16:01
Коломойському продовжили тримання під вартою ще на два місяці
15:53
З боку РФ кордон у Сумській області щодня перетинають близько сотні українців
15:44
Армія РФ вдарила по Куп'янському району, постраждала пенсіонерка
15:37
Центр спеціальних операцій «А» знищив 72 російські цілі
15:34
Україна повернула тіла ще 50 полеглих українських військових
15:26
Почалися випробування українського дрона-розмінувальника — Федоров
15:13
Окупанти незаконно відбирають житло в українців у захопленому Маріуполі — міськрада
14:22
Спецзагони окупантів на захоплених територіях Донеччини активно шукають підпільників — ЦНС
усі новини
ВІДЕО
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама