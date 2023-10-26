Із десяти сіл Харківської області примусово евакуюють сім'ї з дітьми — ОВА

Примусову евакуацію сімей із дітьми проведуть у десяти населених пунктах Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що російські окупанти не припиняють обстрілу прифронтових громад Харківської області, внаслідок чого гинуть мирні жителі, зокрема діти. Тому влада готує рішення про евакуацію з низки населених пунктів.

«Для збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій. Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із десяти населених пунктів Куп'янської, Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей», – розповів Синєгубов.

При цьому він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані лише щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Крім того, цивільним, насамперед сім'ям з дітьми, рекомендовано евакуюватись із Борівської громади Ізюмського району, у тому числі з Борова. Нині там мешкає 8900 осіб, з яких 844 – діти.

«Всі евакуйовані будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, якщо виїжджатимуть за межі області — отримають одноразові виплати», — йдеться у повідомленні.

Синєгубов також додав, що за бажанням буде організовано евакуацію до західних областей України.

Нагадаємо, триває евакуація до більш безпечних регіонів України мешканців Донецької області. Допомога у цьому населенню надають поліцейські та рятувальники.