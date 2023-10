Російські «Кинджали» досі виробляються з використанням західних компонентів – The Insider

Ракета «Кинжал». Фото: Delfi

Підрядники російських підприємств, які випускають ракети «Кинджал», ще не потрапили під європейські санкції. Це дозволяє імпортувати необхідні товари з різних країн ЄС. Такий висновок зробило у своєму розслідуванні видання The Insider.



Ракети «Кинджал», розроблені на основі ракет «Іскандер», випускає російська корпорація Конструкторське бюро машинобудування (АТ НВК КБМ) з Коломни, що входить до холдингу «Високоточні комплекси» держкорпорації «Ростех». Його очолює 64-річний Сергій Пітіков, йдеться у розслідуванні.



КБМ отримує камери тепла та холоду виробництва компанії Espec від московського ТОВ «Остек-Тест», яке під час війни імпортує обладнання з Польщі.



Видання зазначає, що багато постачань російські виробники зброї отримують з Німеччини: токарні верстати, кабелі, рушничні свердла та інші інструменти.



Підрядник «Ростех» «Радіант-ЕК» імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів (відправник — Advantek Gmbh).



Ще одна російська фірма, яка має держконтракт з НДІЕП та НВК КБМ, — ТОВ «Сонатек» має широке коло європейських торгових контрагентів: UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z oo (Польща), UAB CUST LT (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Великобританія) та інші, пише The Insider.



Видання нагадало, що воно раніше вже писало про американські мікросхеми, що використовуються в «Кинджалах» від Texas Instruments, Analog Devices і Altera, а тепер з'ясувалося, що мікросхеми для виробників цих ракет московське ТОВ «ЕТС Електронікс» (створено в 2021 році) ввозить через китайську. компанію ETC Electronics Limited.



Дочка та онуки головного російського виробника «Кинджалів» проживають у Швеції. Майя Пітікова та її співмешканець отримують сумарний річний дохід близько 80 тисяч євро на рік. Однак це не заважає парі купувати будинки на сотні мільйонів євро та дорогі автомобілі.