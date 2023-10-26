Фіцо не підтримає військову допомогу Україні

Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні, як і говорив під час виборчої кампанії. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Aktuality.



Таку заяву він зробив на виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі. Фіцо заявив, що не підтримуватиме надання військової допомоги Україні.



«Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодного результату», - сказав він. Прем'єр додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії «більші територіальні досягнення, ніж Україна».



Раніше в міністерстві оборони Словаччини було розглянуто можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги та її могли відправити під час правління уряду Людовіта Одора, але президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти цього.