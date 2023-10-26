Японське Агентство з ліквідації наслідків на Фукусімі допоможе Україні

Японське Агентство реконструкції, яке має багаторічний досвід успішного відновлення масштабних пошкоджень після стихійного лиха, готове допомагати Агентству відновлення України. Про це домовилися Уно Йошімаса та Мустафа Найєм на зустрічі за участю Посольств Японії в Україні та України в Японії, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.



Наразі Агентство відновлення України зосереджує свою увагу на проєктах, що забезпечують військову логістику та розширення можливостей для експортних шляхів, а також відновлення соціальної інфраструктури.



Під час війни також виникли великі проєкти – це захист енергетичних об'єктів критичної інфраструктури від уламків дронів та ракет та будівництво магістрального водопроводу для громад, які постраждали внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС.



«Зараз у нас період виживання, а не відновлення країни, бо маємо воювати й відстоювати наші кордони. Але це час, коли ми можемо максимально набрати експертизу, вибудувати команду та стати надійним партнером як для влади, так і для міжнародних партнерів у відновленні. Успішний досвід наших японських колег допоможе нам ефективніше планувати та реалізувати важливі проєкти», – сказав Мустафа Найєм.



Генеральний директор Агентства реконструкції Японії Уно Йошімаса розповів про те, як відбувалося відновлення після Великого східнояпонського землетрусу у 2011 році. Ці проєкти вже завершено, а серед актуальних – наслідки атомної станції у Фукусімі, психологічна допомога мешканцям та поновлення бізнесу на постраждалих територіях.



Нагадаємо, що в червні 2023 року в рамках саміту Міністрів транспорту країн G7 за участю голови Агентства відновлення було укладено меморандум про співпрацю та просування сталого відновлення міст між Міністерством відновлення України та Агентством реконструкції Японії.



Агентство реконструкції, створене у лютому 2012 року, є головним органом уряду Японії, відповідальним за відновлення після Великого східнояпонського землетрусу 11 березня 2011 року. Він призвів до потрійної катастрофи — землетрусу, цунамі та ядерної аварії на АЕС у Фукусімі.



