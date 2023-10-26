«Доставка» за кордон: 5 тисяч доларів з людини

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники запобігли спробі уникнення прикордонного контролю потенційних військовозобов'язаних. Про цеповідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.



Згідно з звітом ДПСУ, у подвійній перегородці між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса переховувалися двоє чоловіків. Під час огляду водій поводився нервово, ніж себе і видав.



За задумом він мав відкрити один відсік, постукати, даючи знак порушникам, щоб вони перемістилися, а потім відкрити інший відсік. За доставку за кордон перевізник узяв із пасажирів по 5 тис. доларів.



Нагадаємо, в Україні запускають Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних Оберіг (Оберіг), щоб спростити процес мобілізації.





