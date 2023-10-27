Зеленський сказав Сунаку, що РФ втратила бригаду під Авдіївкою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, поінформувавши про спроби Росії оточити Авдіївку.



«Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу», - зазначив глава української держави. (Довідка: Згідно з відкритими даними, зазвичай у збройних силах РФ у бригаді налічується від 2 000 до 4 000 осіб)



Президент України також додав, що партнери обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема, посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.



«Я повідомив Ріші про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все», — додав Володимир Зеленський.



Нагадаємо, на саміті лідерів європейської спільноти, у якому взяли участь близько 50 країн в іспанській Гранаді, учасники обговорили збереження єдності Європи на тлі війни Росії проти України та політичних змін у світі.





