Спецзагони окупантів на захоплених територіях Донеччини активно шукають підпільників — ЦНС

Росіяни відправили кілька додаткових маневрених груп на тимчасово окуповані території Донецької області. Ці репресивні формування займуться посиленням фільтрації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Йдеться про три додаткові групи російських «силовиків». Вони вже почали діяти у підконтрольному окупантам Донецьку.

За даними Центру, поліцаїв відправили з Росії для пошуку членів українського підпілля, а також вилову «уклоністів» або дезертирів із РФ, які перебувають у захоплених інтервентами районах Донецької області.

«Гастролери вже працюють у Донецьку і далі пересуватимуться іншими захопленими населеними пунктами», — йдеться у публікації.

Працівники маневрених груп окупантів перевіряють телефонні зв'язки, активність телефону.

Також наголошується, що особлива увага приділяється тим, хто не має російського паспорта.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у підконтрольних загарбникам районах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.