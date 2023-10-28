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Через негоду у столиці загинуло двоє людей

28 жовтня 2023, 13:05

Через негоду у столиці загинуло двоє людей

Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже загинуло двоє людей - чоловіки віком 65 та 35 років, семеро мешканців столиці отримали травми та переломи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, п'ятьох людей медики госпіталізували до лікарень столиці. Двом надали допомогу на місці. Наразі зафіксовано факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.

У КМДА додали, що у Києві спостерігаються сильні пориви ураганного вітру. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, найближчим часом до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (II рівень небезпеки).

У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від тяжких травм він помер. У тому ж районі через падіння гілок жінка зазнала травми хребта. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

По просп. Берестейському на машину також впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилася.

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