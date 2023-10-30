Українські війська просунулися під Бахмутом — ISW

Українські війська просунулися під Бахмутом на тлі наступальних операцій у цьому районі. Про це у своєму звіті повідомляє Інститут вивчення війни.



За даними американських аналітиків, кадри геолокації, опубліковані 29 жовтня, показують, що українські війська просунулися через залізничну лінію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).



У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута і продовжили наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.



Нагадаємо, українські війська також трохи просунулися на лівому березі Херсонської області та на заході Запорізької області.