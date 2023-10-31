У Донецькій області через обстріл ТЕС знеструмлювалися три шахти та понад 18 тисяч споживачів

Внаслідок російського обстрілу ТЕС у Донецькій області три шахти та понад 18 тисяч споживачів залишилися без електрики. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Вчора (30 жовтня — ред.) внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС у Донецькій області, залишилися без електропостачання три вугільні шахти, 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що зараз шахти заживлені.





Нагадаємо, 31 жовтня російські окупаційні війська вкотре обстріляли громадянську інфраструктуру України.