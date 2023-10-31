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Священик московської церкви відправляв чоловіків за кордон за $7500 — ДПСУ

31 жовтня 2023, 12:12

Священик московської церкви відправляв чоловіків за кордон за $7500 — ДПСУ

Прикордонники та поліцейські на Одещині викрили «Божественну» схему представників московської церкви, які допомагали військовозобов'язаним переправлятися закордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Діючи через двох помічників, клірик пропонував чоловікам призовного віку пакет неправдивих документів для виїзду з України у супроводі координаторів», — зазначили у держприкордонслужбі.

До речі, «тариф» у слуг московської церкви значно вищий за «звичайний» — 7500 тисяч доларів. На думку прикордонників, певне, батюшка додав у прайс ще й вартість своєї молитви.

Раніше в Україні зібралися посилити контроль за виїздом чоловіків в умовах воєнного стану. Прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією про військовозобов'язаних, щоб запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами.

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