Через систематичні обстріли жителів Херсона закликають евакуюватися

Жителів Херсона закликають евакуюватися у зв'язку із систематичним завданням ударів Російською Федерацією по території Херсонської області. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВД.

В ОВА розповіли, що на жителів Херсонської області чекають у більш безпечних регіонах. Там створено умови для безпечного та комфортного проживання.

Евакуйованим українцям обіцяють безкоштовне житло та медичне забезпечення. Так передбачено надання гуманітарної допомоги та грошових виплат. Можна отримати як психологічну допомогу, і юридичну консультацію.

При евакуації необхідно взяти із собою документи, речі першої необхідності, за можливості кошти. Якщо потрібно – ліки.

Дізнатися деталі та поставити питання щодо евакуації можна за телефоном 0 800 101 102.

Нагадаємо, вчора окупаційні війська атакували селище Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала 82-річна мешканка, яка перебувала у дворі будинку.