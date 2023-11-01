Результат обстрілів окупантами Донецької області: одна людина вбита і четверо поранені

Минулої доби, 31 жовтня, росіяни вбили одного жителя Донбасу — в Південному. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Ще чотири особи в області за добу отримали поранення. Під обстріл потрапили жителі Єлизаветівки, Красногорівки та Новоукраїнки.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області на сьогодні без урахування Маріуполя та Волновахи становить 1757 убитих та 4281 поранений.



Раніше, 30 жовтня, російські війська поранили одного мешканця Донецької області у Залізному.