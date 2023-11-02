У Чорному морі відсутні носії крилатих ракет «калібр»

На ранок 2 листопада в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають лише один корабель РФ. Про це повідомили у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.



За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі також знаходиться один корабель супротивника, а в Середземному морі два. Носії крилатих ракет «калібр» відсутні.



За добу, на користь Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 26 суден, з них 0 рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 19 суден, їх одне продовжило рух у напрямі протоки Босфор.