Внаслідок обстрілів Донеччини за добу постраждали люди, пошкоджено будинки — ОВА

Результат обстрілу. Фото: Донецька ОВА

Російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області протягом минулої доби. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація зранку 2 листопада.

Так, на Волноваському напрямі в Вугледарській громаді пошкоджено школу та будинок у Новоукраїнці.

На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді поранено двох людей: у Єлизаветівці та Максиміліанівці. Під обстрілами Красногорівка, Авдіївка та Очеретине. У Курахівській громаді пошкоджено п'ять будинків у Веселому Гаї.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено чотири приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки, нежитлове приміщення та інфраструктурний об'єкт. У Торецькій громаді пошкоджено два будинки: у Торецьку та Залізному. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Міньківку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці, зафіксовано п'ять обстрілів Лиманської громади.

Загалом за добу росіяни поранили двох мешканців Донбасу, повідомили у Донецькій ОВА.