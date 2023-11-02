Путін відкликав ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким Росія відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).



Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС.



Договір було підписано від імені Росії у Нью-Йорку 24 вересня 1996 року та ратифіковано нею 27 травня 2000 року. Документ мав стати основним міжнародно-правовим інструментом припинення будь-яких видів ядерних випробувань. Однак до цього часу договір так і не набув чинності, оскільки його не ратифікували 8 держав із 44, які мають ядерну зброю або потенційні можливості для її створення.



Як зазначається у супровідних матеріалах, ухвалений закон було розроблено з метою відновлення паритету зобов'язань у галузі контролю над ядерними озброєннями. При цьому уточнюється, що документ створює правову основу для відкликання Росією ратифікаційної грамоти, але не передбачає виходу країни із ДВЗЯВ.



Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



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