Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви

Окупований Докучаєвськ на Донеччині вдень 5 листопада потрапив під обстріл. В окупаційній адміністрації «ДНР» повідомляють, що загинула дитина, проте не уточнюють її вік та обставини загибелі.



Оновлено. У «СЦКК ДНР» заявили, що чоловік 1958 року народження та жінка 1960 року народження загинули внаслідок обстрілу Докучаєвська.



Крім того, поранено дівчинку 2013 року народження.

Зазначається, що пошкоджено 11 житлових будинків, а також ЛЕП по двум адресам.



Очевидці оприлюднюють фото наслідків обстрілу.