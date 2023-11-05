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Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви

Оновлено
05 листопада 2023, 16:10

Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви

Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви

Окупований Докучаєвськ на Донеччині вдень 5 листопада потрапив під обстріл. В окупаційній адміністрації «ДНР» повідомляють, що загинула дитина, проте не уточнюють її вік та обставини загибелі.

Оновлено. У «СЦКК ДНР» заявили, що чоловік 1958 року народження та жінка 1960 року народження загинули внаслідок обстрілу Докучаєвська.

Крім того, поранено дівчинку 2013 року народження.

Зазначається, що пошкоджено 11 житлових будинків, а також ЛЕП по двум адресам.

Очевидці оприлюднюють фото наслідків обстрілу. 

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