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Повідомлено про підозру народному депутату, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині

06 листопада 2023, 16:36

Повідомлено про підозру народному депутату, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) про підозру повідомлено народного депутата України, який, перебуваючи за кермом автомобіля, перевищив швидкість та скоїв ДТП у Житомирській області, внаслідок чого загинула дівчина.

«За матеріалами ДБР Офіс генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України, яка скоїла смертельну ДТП у Житомирській області», — йдеться у повідомленні відомства у понеділок.

У Бюро нагадують, що ДТП сталася на трасі Київ — Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

«Автомобіль, за кермом якого був народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР рухався з перевищенням дозволеної швидкості», — зазначається у повідомленні.

Від отриманих ушкоджень 18-річна дівчина померла на місці події.

У повідомленні не вказується ім'я депутата, йдеться про депутата фракції «Батьківщина» Андрія Ніколаєнка.

Сам депутат на своїй сторінці у Фейсбуку підтвердив факт ДТП і запевнив, що всіляко сприятиме розслідуванню ГБР.

«Сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ГР, і добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезий, я не порушував правила, але трагедії уникнути не вдалося», - написав він.

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