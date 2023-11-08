Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці

Вісім російських кораблів несуть бойове чергування у Чорному морі, у тому числі три носії крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у середу вранці.

«У Чорному морі знаходяться вісім російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет», — зазначено в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Крім того, по одному кораблю РФ зафіксовано в Азовському та Середземному морях.

«За добу, на користь РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море — 5 суден, у Чорне море — 16 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор», — сказано в повідомленні.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 (SOLAS), виключаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).