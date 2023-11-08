Росіяни гатять і по позиціях, і по місту: Барабаш розповів, коли розпочнеться третій штурм Авдіївки

Російська армія готує третій штурм Авдіївки на Донеччині. Погода сприяє, щоб росіяни відновили наступ. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.



«Третя хвиля поки не почалася, але вони готуються, це видно і за кількістю обстрілів, які вони ведуть по території міста, і по позиціях, і як працює їхня авіація. Дуже багато вони її застосовують. Дуже багато авіабомбових ударів. Вчора взагалі через 20 хвилин 12 КАБів залетіло до міста — до міської забудови та до центральної частини. Дуже сильно гатять вони», — наголосив він.



Барабаш підкреслив, що окупанти почнуть атакувати, коли просохнуть ґрунти.



«Розуміємо, що як тільки зараз трохи ґрунту просохнуть, ця третя хвиля почнеться. Сьогодні вже другий день, коли погода сприяє цьому», — розповів начальник МВА.



Крім того, за його словами, близько 3-4 тисяч загинули та близько 7-8 тисяч поранених окупантів у цій кампанії проти Авдіївки.



Нагадаємо, з Авдіївського коксохімічного заводу 7 листопада було евакуйовано останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію.