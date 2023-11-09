Понад 3 мільйони збитків: заступника керівника Сєвєродонецької ВЦА судитимуть за службову недбалість

Заступник керівника Сєвєродонецької ВЦА постане перед судом. Фото: Луганська обласна прокуратура

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації та шістьох директорів місцевих шкіл.



Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.



Слідством встановлено, що навесні 2022 року, під час обстрілів з боку окупаційних військ РФ чиновник мав проконтролювати виконання заходів щодо поповнення запасів продовольства для дітей та інших мешканців, які тимчасово перебувають у сховищах освітніх закладів Сєвєродонецька.



З цією метою управлінням освіти адміністрації було укладено сім контрактів на закупівлю відповідних товарів. Керівниця управління підписувала вказані договори в іншому регіоні країни та вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги поставлених м’ясних продуктів, які фактично не проводились.



Крім того, шестеро директорів місцевих шкіл Сєвєродонецька підписали акти списання вищезазначених товарів. Внаслідок таких дій обвинувачених місцевому бюджету було завдано збитків у розмірі понад 3 млн грн.



Посадовцю інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а директорам ‒ службове підроблення документів (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).



Нагадаємо, жителі Донецька, Макіївки та Єнакієво воювали проти ЗСУ та потрапили в полон. Кожен отримав вирок за державну зраду.