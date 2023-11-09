Более 3 миллионов убытков: заместителя руководителя Северодонецкой ВГА будут судить за служебную халатность

Заместитель руководителя Северодонецкой ВГА предстанет перед судом. Фото: Луганская областная прокуратура

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении заместителя руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации и шести директоров местных школ.



Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



Следствием установлено, что весной 2022 года, во время обстрелов со стороны оккупационных войск РФ чиновник должен был проконтролировать выполнение мероприятий по пополнению запасов продовольствия для детей и других жителей, временно находящихся в укрытиях Северодонецка.



С этой целью управлением образования администрации было заключено семь контрактов на закупку соответствующих товаров. Руководитель управления подписывала указанные договоры в другом регионе страны и вносила в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах поставленных мясных продуктов, которые фактически не производились.



Кроме того, шесть директоров местных школ Северодонецка подписали акты списания вышеперечисленных товаров. В результате таких действий обвиняемых местному бюджету был нанесен ущерб в размере более 3 млн грн.



Чиновнику инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а директорам – служебный подлог документов (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).



Напомним, жители Донецка, Макеевки и Енакиево воевали против ВСУ и попали в плен. Каждый получил приговор за государственную измену.