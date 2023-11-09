Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Более 3 миллионов убытков: заместителя руководителя Северодонецкой ВГА будут судить за служебную халатность

09 ноября 2023, 17:26

Более 3 миллионов убытков: заместителя руководителя Северодонецкой ВГА будут судить за служебную халатность

Заместитель руководителя Северодонецкой ВГА предстанет перед судом. Фото: Луганская областная прокуратура Заместитель руководителя Северодонецкой ВГА предстанет перед судом. Фото: Луганская областная прокуратура

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении заместителя руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации и шести директоров местных школ.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура. 

Следствием установлено, что весной 2022 года, во время обстрелов со стороны оккупационных войск РФ чиновник должен был проконтролировать выполнение мероприятий по пополнению запасов продовольствия для детей и других жителей, временно находящихся в укрытиях Северодонецка.

С этой целью управлением образования администрации было заключено семь контрактов на закупку соответствующих товаров. Руководитель управления подписывала указанные договоры в другом регионе страны и вносила в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах поставленных мясных продуктов, которые фактически не производились.

Кроме того, шесть директоров местных школ Северодонецка подписали акты списания вышеперечисленных товаров. В результате таких действий обвиняемых местному бюджету был нанесен ущерб в размере более 3 млн грн.

Чиновнику инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а директорам – служебный подлог документов (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, жители Донецка, Макеевки и Енакиево воевали против ВСУ и попали в плен. Каждый получил приговор за государственную измену.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Северодонецк Луганская область
Прочее
Образование Правонарушение ВГА

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:20
В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска
19:04
В «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт
16:40
В оккупированный Джанкой привезли новую партию мобилизованных — АТЕШ
16:36
Россияне проверяют телефоны местных на ТОТ Херсонщины и Запорожья — ЦНС
14:46
Возле Авдеевки россияне используют больше пехотных групп и много беспилотников — Нацгвардия
13:44
«Прилет» в Скадовске, по меньшей мере 15 раненых и 5 погибших: появились детали
11:37
Психолог полиции из «ЛНР» украла у российского мобилизованного 2,3 млн рублей — СМИ
10:59
Секретарь СНБО высказался об условиях окончания войны в Украине
10:51
В оккупированном Скадовске прогремели взрывы: сообщают о «прилете» по базе захватчиков
09:54
В районе Авдеевки военные РФ продолжают наступательные действия — ISW
09:35
В Запорожской области россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов
08:58
В Старобельском районе оккупанты проверяют местное население на наличие паспорта РФ – Лысогор
23:19
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 ноября
21:24
На оккупированных территориях Юга россияне продолжают скрытую мобилизацию — ЦНС
19:08
В Донецке под обстрел попала больница
17:30
Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
16:54
Британский эксперт считает: ВСУ на южном фронте могут зажать россиян в клещи
16:22
На Херсонщине россияне обстреляли «Пункт несокрушимости»
13:58
Предатели пытали и убивали украинцев на Херсонщине — СБУ
10:12
В Алчевске «полиция» проверяет телефоны школьников и педагогов на «запрещенный» контент и подозрительные диалоги
все новости
19:20
В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска
19:04
В «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт
18:25
«Укринформ» возглавил журналист из Донецкой области Алексей Мацука
17:55
На Херсонщине за день Россия повредила две церкви
17:26
Более 3 миллионов убытков: заместителя руководителя Северодонецкой ВГА будут судить за служебную халатность
17:10
Президент Украины подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения
17:04
«Есть лазейки»: Европарламент требует лучше контролировать соблюдение санкций против России
16:40
В оккупированный Джанкой привезли новую партию мобилизованных — АТЕШ
16:36
Россияне проверяют телефоны местных на ТОТ Херсонщины и Запорожья — ЦНС
16:11
Суд не назначил меру пресечения офицеру, подарившему Геннадию Частякову гранаты
15:52
Бойцы ВСУ смогут учиться в Чехии до конца 2024 года
15:44
Украине удалось вернуть еще троих детей, которых вывезла РФ
15:33
12 и 15 лет заключения: осуждены жители Донетчины, воевавшие на стороне РФ
15:16
Бюджет-2024 принят. На что пойдут внутренние ресурсы
14:46
Возле Авдеевки россияне используют больше пехотных групп и много беспилотников — Нацгвардия
14:19
Жилой квартал в Херсоне подвергся обстрелу оккупантов: есть погибший и раненые
14:15
Оккупанты за сутки атаковали Донецкую область: Авдеевка подверглась ракетным ударам, в Торецке повреждены дома
13:45
В результате удара РФ по иностранному судну погиб украинский моряк
13:44
«Прилет» в Скадовске, по меньшей мере 15 раненых и 5 погибших: появились детали
12:10
Подарившему гранаты Геннадию Частякову офицеру сообщено о подозрении — ГБР
все новости
ВИДЕО
Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
08 ноября, 17:30
Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
07 ноября, 16:27
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45
Пожар на судостроительном заводе в Керчи после ракетной атаки. Кадр из видео В Крыму атаковали судостроительный завод в Керчи
04 ноября, 18:35
Уничтоженная техника войск РФ под Авдеевкой. Кадр из видео Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
03 ноября, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр из видео Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS
03 ноября, 11:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама