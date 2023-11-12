Німеччина вдвічі збільшує військову допомогу Україні

Уряд Німеччини вирішив виділити з держбюджету ще 4 млрд євро на військову допомогу Україні на додаток до вже закладених на цю мету 4 млрд.



Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в Міноборони ФРН.



Спочатку Німеччина виділила €4 млрд для постачання озброєння Україні 2024 року. Проте майже всі кошти зарезервовані під обіцяні поставки. Міноборони ФРН залишило €120 млн на нові пакети військової допомоги.



Як пише Bild, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вимагав виділити ще €5 млрд. на допомогу Україні. Уряд у результаті погодився на €4 млрд. Наступного тижня, пише Bild, бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про зміну держбюджету.



Bild зазначає, що Міноборона ФРН має ще €2 млрд, які відомство може використати як «кошти на виконання довгострокових оборонних контрактів». З початку російської військової операції Німеччина направила Україні військову допомогу більш ніж на €4,2 млрд. У сукупності обсяг допомоги, включаючи військову, гуманітарну та фінансову, становив близько €24 млрд.

Нагадаємо, дизельне пальне та бензин для армії маркуватимуть кольором. Це зроблять для того, щоб зменшити крадіжку палива, призначеного для військових.