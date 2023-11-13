Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

СБУ затримала росіянина, що «полював» на Patriot

13 листопада 2023, 10:20

СБУ затримала росіянина, що «полював» на Patriot

Один із затриманих росіян. Фото: СБУ Один із затриманих росіян. Фото: СБУ

Служби безпеки викрила ще двох колаборантів — росіянина та мешканку Черкас, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак Росії у Києві та Черкасах. Про це повідомив речник СБУ.

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем українського ППО, зокрема, зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також злочинці виїжджали на місця повітряних окупантів та фотографували там наслідки прильотів. Приховані фотографії робили з різних ракурсів та прив'язкою до місцевості.

Встановлено, що після ракетної атаки Росії по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину Росії, який проживає у Києві.

Докази ударів містами України. Фото: СБУ

За наявними даними, після отримання «звіту» з уточнюючими відомостями про наслідки ураження він намагався виїхати до Росії.

Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. 2015 року він виїжджав у тимчасово окупований Крим, де отримав російський паспорт.

Затриманий громадянин РФ. Фото: СБУ

Незабаром він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення Росії почав потай відстежувати місця базування Сил оборони в столиці. Підозрюваним загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше Служба безпеки України на Донеччині затримала російську інформаторку, яка «зливала» в Telegram-канали окупантів позиції Збройних сил України під Бахмутом.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Київ Черкаси
Інше
колабораціонізм Patriot

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада
15:25
«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити
14:51
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР
13:42
Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу
12:41
Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС
11:17
На ТОТ Луганщини окупанти встановлюють стаціонарні телефони, але люди не знають номерів — ОВА
16:32
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11:48
За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область, є поранений — Нацполіція
08:25
Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW
00:02
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада
20:59
Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків
20:38
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР
12:35
У центрі Маріуполя підірвали автомобіль місцевого «поліцейського»
10:50
Через російські обстріли за добу на Донеччині поранено двох людей
08:24
Окупанти знизять зарплати колаборантам — ЦНС
00:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 листопада
19:20
У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська
19:04
У «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт
16:40
До окупованого Джанкою привезли нову партію мобілізованих — АТЕШ
16:36
Росіяни перевіряють телефони місцевих на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя — ЦНС
усі новини
11:24
Вже 81 тиждень. Білорусь знову продовжила навчання з Росією
10:59
Окупанти обстріляли десятки житлових будинків у Донецькій області
10:51
Армія РФ вдарила по Харкову: зафіксовано пошкодження одразу двох розважальних комплексів
10:20
СБУ затримала росіянина, що «полював» на Patriot
09:37
Окупанти атакують, задіявши авіацію та значну частину наземної техніки на Луганщині — ОВА
09:35
Ракети вдарили по тиловому Первомайську на окупованій Луганщині
09:00
Чергова спроба оточити Авдіївку: росіяни втрачають техніку та живу силу
08:37
В Україні на війні загинув доброволець із Грузії
08:07
Під час обстрілу Донецької області троє мешканців отримали поранення
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада
20:43
«Шахтар» програв «Дніпру-1» в УПЛ
20:17
Чисельність працівників «Метінвесту» скоротилася на 90 тисяч людей через війну
16:38
Коштує понад півтора мільйони гривень: «Азовці» знищили дороговартісне обладнання окупантів
16:05
Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч дітей
15:25
«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити
14:51
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР
14:31
Маріупольський краєзнавчий музей хоче вшанувати пам'ять загиблих захисників міста
13:42
Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу
13:28
Від «Макарова» до «Серни»: в Мінцифри назвали російські кораблі, які потопили морські дрони
12:41
Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС
усі новини
ВІДЕО
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ► Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11 листопада, 16:32
Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ► Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►
09 листопада, 23:12
Фото: Новини Донбасу Стояла на балконі, просила перехожих принести води: як живуть маломобільні пенсіонери Лимана
09 листопада, 21:22
Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
08 листопада, 17:30
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама