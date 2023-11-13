СБУ затримала росіянина, що «полював» на Patriot

Один із затриманих росіян. Фото: СБУ

Служби безпеки викрила ще двох колаборантів — росіянина та мешканку Черкас, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак Росії у Києві та Черкасах. Про це повідомив речник СБУ.



За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем українського ППО, зокрема, зенітно-ракетних комплексів Patriot.



Також злочинці виїжджали на місця повітряних окупантів та фотографували там наслідки прильотів. Приховані фотографії робили з різних ракурсів та прив'язкою до місцевості.



Встановлено, що після ракетної атаки Росії по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину Росії, який проживає у Києві.

Докази ударів містами України. Фото: СБУ

За наявними даними, після отримання «звіту» з уточнюючими відомостями про наслідки ураження він намагався виїхати до Росії.



Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. 2015 року він виїжджав у тимчасово окупований Крим, де отримав російський паспорт.

Затриманий громадянин РФ. Фото: СБУ

Незабаром він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення Росії почав потай відстежувати місця базування Сил оборони в столиці. Підозрюваним загрожує до 8 років в'язниці.



Раніше Служба безпеки України на Донеччині затримала російську інформаторку, яка «зливала» в Telegram-канали окупантів позиції Збройних сил України під Бахмутом.