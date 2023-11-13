Наслідки вибухів у Сєдовому: зруйновано один із корпусів пансіонату «Дружба народів»

Вибухи на російських складах боєприпасів в окупованому селищі Сєдове прогриміли 5 листопада. З'явилися супутникові знімки наслідків.



«Радіо Свобода» опублікувало порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com, зроблених 15 жовтня та 11 листопада, на яких видно руйнування одного з корпусів пансіонату «Дружба народів» у селищі Сєдове Новоазовського району на окупованій частині Донецької області.



Сєдове розташоване поруч із прибережним містом Новоазовськ, яке було окуповане російськими військами та проросійськими сепаратистами «ДНР» ще до початку повномасштабної війни Росії проти України.



Як повідомлялося раніше, в окупованому селищі Сєдове Донецької області горить склад боєприпасів російських сил увечері 5 листопада. Відповідні кадри опублікували очевидці у соцмережах.